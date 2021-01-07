موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الخميس 07/يناير/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق أوساسونا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره أوساسونا، على أرضية ملعب السادار، معقل الأخير.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد أوساسونا في المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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