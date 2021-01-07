الزمالك يعاقب البلدوزر بسبب الهجوم على الإدارة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

قرر الجهاز الإدارى لنادى الزمالك، توقيع عقوبة مالية على مصطفى محمد، نجم هجوم الفريق الأبيض، بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة مع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، فى برنامج "أوضة اللبس"، المذاع على قناة النهار الفضائية.

 

وقال الإعلامى خالد الغندور، عبر قناة الزمالك الفضائية، أن إدارة الفريق أعلنت تغريم مصطفى محمد وفقًا للائحة الفريق بسبب الإدلاء بتصريحات إعلامية عبر إحدى القنوات الفضائية دون الحصول على إذن مسبق.

 

وكان مصطفى محمد، خرج بتصريحات إعلامية، أكد خلالها رغبته فى خوض تجربة الاحتراف، مهاجمًا مجلس إدارة النادى بسبب عدم تلبية رغبته وانقسام البعض حول رحيله.

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