ليفربول يخطط لضم نجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة نادى ليفربول في الظفر بخدمات مريح ديميرال، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالى خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، الإنجليزية، فإن ليفربول دخل سباق التوقيع مع المدافع التركى صاحب الـ 22 عاما في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وبحسب التقرير فإن يوفنتوس قد يوافق على رحيل ديميرال مقابل 45 مليون جنيه إسترلينى".

وتعرض فيرجيل فان دايك وجو جوميز، مدافعا ليفربول، للإصابة أبعدته عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري، مما دفع يورجن كلوب إلى الاعتماد على فابينيو وجوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع.

ويستعد ليفربول الإنجليزى لمنافسة من العيار الثقيل مع نظيره توتنهام، الذي يرغب في الفوز بخدمات فان دايك.

والجدير بالذكر أن ديميرال أصيب بقطع في الرباط الصليبى في الموسم الماضى، وهو ما أثر على عدد مشاركته، فلم يلعب سوى 17 مباراة فقط مع يوفنتوس.