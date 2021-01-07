إبراهيم شامل يضع الموسيقى التصويرية لـ "سما عالية " و "أوركسترا براغ "يعزفها

الخميس 07/يناير/2021 - 09:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

انتهي الموسيقار إبراهيم شامل من تسجيل الموسيقي التصويرية لمسلسل "سما عالية " .


 التسجيل تم مع أوركسترا براغ الفيلهارموني هو في واحد من اهم واكبر الاستديوهات الأوروبية بمدينة براغ بدولة التشيك .
يضم الأوركسترا مجموعة من أهم العازفين في العالم. من المقرر عرض.


المسلسل ضمن خريطة شهر رمضان المقبل وهومن إخراج محمد دحام الشمري وسيناريو وحوار صالح النبهان وشيخة بن عامر، وبطولة جاسم النبهان، حمد العماني، شيماء سليمان، عبدالله السيف، فوز الشطي، سليمان الياسين، ابتسام عبدالله، زهرة الخرجي، عبدالله التركماني.  


 قصة المسلسل ، تعود إلى حقبتَي الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وتدور في عددٍ من بلدان الوطن العربي، منها الكويت ومصر، و ترصد لحياة أسر عدة في ذلك الزمن.



الموسيقار إبراهيم شامل كشف ان تسجيل الموسيقي التصويرية بالاستديو استغرق عدة أيام وان النوت الخاصة بالعمل تم ارسالها الي الاستوديو في التشيك بسبب إغلاق المطارات عقب جائحة كورونا وانه تابع بنفسه التسجيل لحظة بلحظة مع قائد وأعضاء الأوركسترا اون لاين 
وقال "شامل ": ان مشاركة أوركسترا مدينة براغ الفيلهارموني في عزف الموسيقي التصويرية للعمل يعد خطوة مهمة لان الأوركسترا يحظى بشهرة عالمية كبيرة وشدد علي ان مثل هذه الخطوات تتيح الفرص للموسيقيين والمؤلفين العرب في الإنطلاق عالميا .

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