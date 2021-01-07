المنتج هشام جمال يُعلن عن تعافيه من فيروس كورونا

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أعلن المنتج هشام جمال عن شفائه من فيروس كورونا، وقام بتوجيه رسالة شكر لصديقه وزوجته لوقوفهما بجانبه خلال فترة مرضه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر هشام جمال صورة له برفقة صديقه، وعلق عليها قائلاً :"في تجربة كورونا دي كان في ناس بتسأل عليا كل يوم كذا مرة، وناس سألت أول كام يوم لحد متطمنوا، وناس كانت بتسأل من وقت للتاني، وناس عملت الواجب مرة واحدة وشكرًا ليهم كلهم أكيد".



وأضاف هشام جمال:"لكن يا مادي أنا فعلا مش عارف أشكرك ازاي على تعبك انت ونهى معايا وأنا عيان وبجد مكسوف من كمية الطلبات اليوميه وكمية الأكل اللي نهى عملته واهتمامك وسؤالك وتحملك لمسؤولية الشغل وانا مش موجود وانك، ساعدتني اعمل تقريبا كل حاجه كاني موجود عادي".



وتابع هشام جمال:"وبالمناسبة شكرًا عمومًا على ال ١٠ سنين اللي فاتوا على شطارتك وتربيتك واحترامك والتزامك وتطورك وحبك ليا وللشغل وطبعًا على كمية الضحك اللي ضحكتها بسببك، أنا عارف إني عمري تقريبا ما عبرتلك عن اي مشاعر في ال ١٠ سنين اللي فاتت، لكن انا فعلاً بحبك جدًا ومش متخيل السنين والرحلة دي كانت هتبقى عامله ازاي من غيرك على كل المستويات يا مدووود".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال المنتج هشام جمال الدرامية مسلسل" بدل الحدوتة 3" الذي تم عرضه في رمضان 2019، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ خالد الحلفاوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار، بطولة سمير غانم، دنيا سمير غانم، هشام ماجد، محمد سلام، بيومي فؤاد، شيماء سيف.