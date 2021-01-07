التضامن تكشف تفاصيل الحصول على طرف صناعي لـ ذوي الإعاقة (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 09:48 ص
هدى عبدالرازق
قال خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن، إن توجيه الرئيس عبدالفتا السيسي بإنشاء كيان موحد لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يعد خطوة هامة في الاهتمام بذوي الإعاقة، ودليلا على حرص الدولة على دمجهم في المجتمع.

وأشار ""، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن وزيرة التضامن اطلقت أول أمس المرحلة الأولى من مراحل إنشاء المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية، حيث تستهدف هذه المرحلة الحصر الإليكتروني للطلبات.

وأضاف أنهم يستهدفون إنشاء قاعدة بيانات عن الفئات المستهدفة وخصائصهم وتوزيعهم وعددهم، حيث يثوم الشخص الذي يريد الحصول على طرف صناعي بالتسجيل على الموقع الإليكتروني للوزارة أو الاتصال على 150 للإبلاغ عن حالتهم ومساعدتهم على تسجيل بالموقع.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للتقديم على الموقع عبارة عن صورة شهادة ميلاد، والبطاقة الشخصية، وتقرير طبي عن الحالة، وصورة العضو المبتور.

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