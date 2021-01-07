بالأسماء.. تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

نجح 16 فريقًا في التأهل إلى دور المجموعات من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الحالية 2021.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك لدور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأحمر على سونيديب، حيث حقق الأهلي الفوز بأربعة أهداف على نظيره بطل النيجر، بينما انتهت مباراة الذهاب في النيجر بفوز الأحمر أيضًا بهدف دون رد، ليتأهل بنتيجة 5 / 0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

بينما تأهل نادي الزمالك دون لعب المباراة التى كانت مقررة الأربعاء 6 يناير 2021، بعد انسحاب فريق جازيلي بطل تشاد من المباراة.

الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2021

1- الأهلي.

2- الزمالك.

3- صن داونز الجنوب إفريقي.

4- تونجيث السنغالي.

5- كايزر تشفيز الغاني.

6- الهلال السوداني.

7- مازيمبي الكونغولي.

8- الترجي التونسي.

9- سيمبا التنزاني.

10- مولودية الجزائر.

11- المريخ السوداني.

12- فيتا كلوب الكونغولي.

13- بترو أتليتكو الأنجولي.

14- الوداد المغربي

15- شباب رياضي بلوزداد الجزائري.

16- حوريا الغيني.