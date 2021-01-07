خالد الغندور يطالب الزمالك بفتح حساب لتبرعات الجماهير

الخميس 07/يناير/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قدم خالد الغندور قائد فريق نادي الزمالك الأسبق، ومقدم البرامج الرياضية الحالي، باقتراح بفتح حساب بنكي ليتبرع الجماهير من خلاله للنادي لحل أزمة الفريق.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك" عبر برنامج "زمالكاوي": "أندية كثيرة في العالم تفتح حسابًا بنكيًا للجماهير لتدعيم النادي، لأننا لدينا رجال أعمال كثر لو طلبنا منهم مليون جنيه لن يدفعوا لكن لو طلبنا 10 أو 20 ألف سيدفعون، وأيضا الجمهور الذي يستمتع بنادي الزمالك سيدفع 100 جنيه أو 150، وستعتبر كأنها سعر تذكرة مشاهدة مباراة!".

وأضاف: ""إذا تبرع 100 ألف مشجع من الممكن أن نُجمع 100 مليون جنيه وستحل أزمة الزمالك، وهذا ليس لأن الزمالك يحتاج أموال ولن نعود لحملة (ناديك يناديك)، ولكن أندية كثيرة حول العالم تفعلها، وأرجو من المسؤولين عن إدارة نادي الزمالك أن يفتحوا حساب للجماهير، ثم يتطور إلى شركة".

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