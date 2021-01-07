ليس ماني.. نجم ليفربول يرفض تمديد عقده من أجل عيون برشلونة

الخميس 07/يناير/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
على خلاف

تحدث تقرير صحفي إسباني مساء اليوم الأربعاء عن تطور مفاوضات مسؤولي ليفربول الإنجليزي لتمديد عقد الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم خلال الفترة المقبلة.

تجديد عقد جورجينيو فينالدوم مع ليفربول

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الهولندي جورجينيو فينالدوم صاحب الـ30 عامًا ضمن خطة تعاقدات برشلونة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة الإسباني، منعت انتقال الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى كامب نو في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم يرتبط بعقد مع ليفربول الإنجليزي، حتى الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في الشهر الجاري.

وأكملت الصحيفة تقريرها موضحة أن لاعب الوسط الهولندي يرفض توقيع عقد جديد مع ليفربول حاليًا، على أمل الانتقال إلى برشلونة في الصيف في صفقة انتقال حر.

وأتمت الصحيفة أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، تمسك بفكرة بقاء الهولندي جورجينيو فينالدوم وتمديد عقده مع الريدز.

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