آخر عروض سانت إيتيان لضم مصطفي محمد

الخميس 07/يناير/2021 - 09:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من التوقيع لصفوف فريق سانت إتيان الفرنسي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال نبيل دجيليت، الصحفي العامل بمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فإن سانت إتيان يقترب بشدة من التوصل لاتفاق لضم المهاجم الشاب".

وأضاف: "القيمة النهائية للصفقة لم تتحدد حتى الآن، الزمالك طلب ستة ملايين يورو للتفريط في مهاجمه الذي لم يرغب في بيعه".

وأتم قائلا: "رغبة اللاعب في اللعب بالدوري الفنرسي مع سانت إتيان دفعت ملف الصفقة إلى الأمام".

والجدير بالذكر أن مصطفى محمد تلقى عرضًا تركيًا ايضًا خلال الفترة الحالية إلى جانب العرض الفرنسي الذي يعد أكثر جدية للحصول على خدمات اللاعب.

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