فلورنتينو بيريز يفاضل بين مدافعين لتعويض راموس في ريال مدريد

تحدث تقرير صحفي إسباني مساء اليوم الأربعاء، عن تحرك مسؤولي ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز للتعاقد مع مدافع يخلف القائد سيرجو راموس في سانتياجو برنابيو.

خليفة سيرجو راموس في ريال مدريد

ومن المقرر أن ينتهي عقد المدافع الدولي الإسباني سيرجو راموس قائد ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي ناد في يناير الجاري.

من جانبه كشف موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، استقر على التعاقد مع ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، إلى جانب اختيار مدافع من اثنين يلعبان في الليجا، لتمثيل الميرنجي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المدافع الدولي النمساوي ديفيد آلابا مع بايرن ميونيخ الألماني بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد في يناير الجاري.

وأوضح الموقع أن ديفيد آلابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني، سينتقل إلى ريال مدريد مجانا في الصيف، بعدما عرض عليه فلورنتينو بيريز عقدًا مدته 3 سنوات، براتب يقدر بنحو 10 ملايين يورو سنويا.

وأتم الموقع موضحا أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خ، يفاضل بين باو توريس مدافع فياريال، والفرنسي جويل كوندي مدافع إشبيلية، لضم أحدهما إلى جوار ألابا في الصيف المقبل.