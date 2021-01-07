اعتقال 52 شخصا فيما يتعلق باقتحام الكونجرس

الخميس 07/يناير/2021 - 08:36 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات

أعلن قائد شرطة واشنطن، اليوم الخميس، اعتقال 52 شخصًا فيما يتعلق باقتحام الكونجرس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

واندلعت تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، في واشنطن بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، وتوجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

 

واخترق المتظاهرون، الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال منصة تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.

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