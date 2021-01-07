مودريتش يوافق على الاستمرار مع ريال مدريد

الخميس 07/يناير/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني أعرب عن موافقته على تجديد عقده مع الملكي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد لوكا مودريتش البالغ من العمر 35 عامًا مع ريال مدريد ينتهي في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مودريتش يمتلك رغبة في الاستمرار مع ريال مدريد ويرفض تمامًا التفاوض مع أي نادي في ظل حرصه على إنهاء مسيرته في صفوف الملكي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي ريال مدريد قدموا عقدًا جديدًا لمودريتش تبلغ مدته موسم واحد فقط في ظل السياسة التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين يتجاوزون 30 عامًا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن راتب مودريتش في الموسم الجديد سيشهد تراجعاً طفيفًا بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها ريال مدريد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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