جينفر لورانس تظهر في أحدث لقطات لها من تصوير Don’t Look Up



ظهرت النجمة جينفر لورانس في احدث لقطات من تصوير مشاهد فيلمها الجديد المرتقب Don’t Look Up.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم بأحد مواقع التصوير الخارجي بمنطقة وسط المدينة بمدينة بوسطون الأمريكية.

وإلى جانب جينفر، ظهر النجم ليوناردو ديكابريو في موقع التصوير كونه أحد الأبطال الرئيسيين للعمل.