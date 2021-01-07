جينفر لورانس تظهر في أحدث لقطات لها من تصوير Don’t Look Up

الخميس 07/يناير/2021 - 08:09 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
جينفر لورانس تظهر في أحدث لقطات لها من تصوير Don’t Look Up

ظهرت النجمة جينفر لورانس في احدث لقطات من تصوير مشاهد فيلمها الجديد المرتقب Don’t Look Up.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم بأحد مواقع التصوير الخارجي بمنطقة وسط المدينة بمدينة بوسطون الأمريكية.
وإلى جانب جينفر، ظهر النجم ليوناردو ديكابريو في موقع التصوير كونه أحد الأبطال الرئيسيين للعمل.

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