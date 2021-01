Advertisements



انضمت الممثلة نوما دومزويني لابطال النسخة السينمائي الحية التي تستعد شركة ديزني لطرحها من فيلمها الكلاسيكي The Little Mermaid.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي افادت بان النجمة التي عرفت بظهورها في فيلم the undoing، ستشارك باحد الأدوار الرئيسية بالفيلم.

وينضم فيلم The Little Mermaid لقائمة مطولة من افلام ديزني التي طرحت بنسخة سينمائية حية منها فيلم الاسد الملك.