ثلاثي إيطالي ينافس برشلونة على هذه الصفقة

الخميس 07/يناير/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أنه ظهر منافسين جدد لبرشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم هجوم  ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية إلى أن عقد ديباي مع ليون ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي آخر خلال يناير الحالي علمًا بأن برشلونة كان قريبًا من التعاقد معه في الصيف الماضي لكن الصفقة فشلت لأسباب مادية متعلقة بالبارسا.
وأوضحت المجلة الفرنسية أن الوضع التعاقدي لديباي جذب اهتماما كبار أندية إيطاليا على رأسهم يوفنتوس و إنتر ميلان وميلان الذين يرغبون في تدعيم هجومهم بقوة.
وأفادت المجلة الفرنسية بأن ديباي يعتبر هدفًا رئيسيًا لبرشلونة بعد أن فشل في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان، حيث يرغب النادي الكتالوني في إحضار مهاجم جديد لخلافة الأوروجوياني لويس سواريز الذي رحل إلى أتلتيكو مدريد.
وأكدت المجلة الفرنسية أن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يثق كثيرًا في إمكانيات ديباي، حيث أشرف على تدريبه في منتخب هولندا لذلك يتطلع إلى تدريبه أيضًا في الكامب نو.
وألمحت المجلة الفرنسية أنه على الرغم من حاجة كومان للتعاقد مع ديباي في الشهر الحالي إلا أن ذلك سيكون مرتبطا باللاعبين الراحلين عن برشلونة ومدى توفير السيولة المالية.

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