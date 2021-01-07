الوصل الإماراتي يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

الخميس 07/يناير/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض المادي الذي تلقاه مسئولو الزمالك في الساعات القليلة الماضية من أجل التعاقد مع نجم هجوم الفريق أحمد سيد زيزو.
وأكدت أحد المصادر المسئولة في القلعة البيضاء أن الزمالك الذي قدم العرض هو الوصل الإماراتي.
وأوضح المصدر أن العرض المبدئي من أجل التعاقد مع زيزو يبلغ قدره 4 ملايين يورو للزمالك بالإضافة إلى المبلغ الذي سيحصل عليه زيزو كما أن العرض قابل للزيادة والوصول إلى 5 ملايين يورو ولكن مسئولو الزمالك رفضوا تماما التفريط في زيزو في الفترة المقبلة.
وأفاد المصدر بأن العرض المقدم لزيزو من النادي الإماراتي يقضي بحصوله على مبلغ 2.5 مليون يورو في الموسم ولذلك يحاول النجم المصري إقناع مسئولي الزمالك بقبول العرض خاصة وأن عقده مع الفارس الأبيض مستمر ولا يحق له الإنضمام إلى أي نادي آخر بدون موافقة الزمالك.
وأشار المصدر إلى أن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك رفض فكرة الاستغناء عن زيزو خلال الفترة الحالية وذلك لحاجة الفريق لجهوده بعد أن أصبح أحد أهم اللاعبين الأساسيين في الفريق.

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