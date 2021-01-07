ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر
الخميس 07/يناير/2021 - 07:24 ص
علي ماهر حلمي
تنطلق الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة نادي نيوكاسل نظيره نادي شيفيلد يونايتد.
وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:
1- ليفربول 33 نقطة
2 مانشستر يونايتد 33 نقطة.
3- ليستر سيتي 32 نقطة.
4- إيفرتون 29 نقطة.
5- توتنهام 29 نقطة.
6- مانشستر سيتي 29 نقطة.
7- أستون فيلا 26 نقطة.
8- تشيلسي 26 نقطة.
9- ساوثامبتون 26 نقطة.
10- وست هام 23 نقطة.
11- ليدز يونايتد 23 نقطة.
12- أرسنال 23 نقطة.
13- ولفرهامبتون 22 نقطة.
14- كريستيال بالاس 22 نقطة.
15- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة.
16- بيرنلي 16 نقطة.
17- برايتون 14 نقطة.
18- فولهام 11 نقطة.
19- وست بروميتش 8 نقاط.
20- شيفيلد يونايتد نقطتين.