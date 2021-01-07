موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري

الخميس 07/يناير/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا، على سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثًا إلي الدوري المصري الممتاز، غدًا الجمعة.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا والأهلي على ملعب السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في السابعة والنصف مساءً، وستذاع على قناة أون تايم سبورت 1.

ويحتل أصحاب الأرض المركز الخامس برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، حيث فاز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي وخسر من بيراميدز وتعادل مع سموحة، وله مباراة مؤجلة ضد المقاولون العرب من الجولة الثالثة.

بينما يتواجد المارد الأحمر في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، حيث فاز على مصر المقاصة وغزل المحلة والإتحاد السكندري، وتعادل مع وادي دجلة، وله مباراة مؤجلة أمام الزمالك من الجولة الرابعة.

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