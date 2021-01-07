جدول ترتيب الدوري المصري

الخميس 07/يناير/2021 - 06:08 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
تنطلق بداية الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس بمباراتين من العيار الثقيل، حيث يستضيف الإتحاد السكندري نظيره المصري البورسعيدي، بينما يستقبل الإنتاج الحربي فريق سموحة.

وتستمر الجولة على مدار ثلاثة أيام، بواقع ثلاثة مباريات يوم الجمعة، ومثلها يوم السبت، وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور خمس جولات، وقبل إنطلاق الجولة السادسة، وجاء علي النحو التالي:

المركز الأول: الجونة - 11 نقطة.

المركز الثاني: الأهلي - 10 نقاط.

المركز الثالث: الزمالك - 10 نقاط.

المركز الرابع: المصري - 9 نقاط.

المركز الخامس: سيراميكا كليوباترا - 7 نقاط.

المركز السادس: بيراميدز - 7 نقاط

المركز السابع: مصر المقاصة - 7 نقاط.

المركز الثامن: الإتحاد السكندري - 7 نقاط.

المركز التاسع: الاسماعيلي - 6 نقاط.

المركز العاشر: سموحة - 6 نقاط.

المركز الحادي عشر: أسوان - 6 نقاط.

المركز الثاني عشر: وادي دجلة - 5 نقاط.

المركز الثالث عشر: البنك الأهلي - 5 نقاط.

المركز الرابع عشر: غزل المحلة - 5 نقاط.

المركز الخامس عشر: إنبي - 4 نقاط.

المركز السادس عشر: الإنتاج الحربي - 4 نقاط.

المركز السابع عشر: المقاولون العرب - 3 نقاط.

المركز الثامن عشر: طلائع الجيش - نقطة واحدة فقط.

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