موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الخميس 07/يناير/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
حقق يوفنتوس فوزاً ثميناً على مضيفه ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

وسجل فيديريكو كييزا الهدف الأول والثاني لصالح يوفنتوس في الدقيقتين 18 و 62.

 فيما أحرز ويستون ماكيني الهدف الثالث لليوفي في الدقيقة 76، قبل يسجل دافيد كالابريا هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 41.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ميلان عند 37 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي:-

من المقرر أن يواجه ميلان نظيره تورينو يوم السبت الموافق 9 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة السابعة عشرمن الكالتشيو.

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