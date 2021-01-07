كلوب يسعى لخطف الصفقة الكبرى

الخميس 07/يناير/2021 - 06:58 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي


كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تواصل مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، من أجل الانتقال إلى الريدز خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في عام 2022، ويتنافس العديد من الأندية على التعاقد معه أبرزهم ريال مدريد وليفربول.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ليفربول يحلم بالتعاقد مع مبابي، لذلك دائمًا ما يتواصل مع اللاعب من أجل إقناعه بتلك الخطوة.

وتابعت الصحيفة، أن انتقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى تدريب باريس سان جيرمان، وكذلك رغبة ليفربول، يهددان حلم الريال المنتظر.

وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد يضع كيليان مبابي هدفًا له للتعاقد معه خلال الصيف المقبل، ويرى فلورنتينو بيريز أنه قادر على إعادة أمجاد الفريق الملكي.

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