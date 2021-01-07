باتشيكو يفاجئ الجميع ويرفض رحيل هذا اللاعب





فاجأ جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجميع ورفض رحيل أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ويرفض باتشيكو المدير الفنى لنادي الزمالك رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعدما كان قريب من الرحيل خلال الفترة الماضية.





ويقترب مصطفى محمد مهاجم الفريق من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي القادم، ولذلك يرفض باتشيكو رحيل السعيد خلال الفترة المقبلة.



