باتشيكو يفاجئ الجميع ويرفض رحيل هذا اللاعب

الخميس 07/يناير/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
 

فاجأ جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجميع ورفض رحيل أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويرفض باتشيكو المدير الفنى لنادي الزمالك رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعدما كان قريب من الرحيل خلال الفترة الماضية.

ويقترب مصطفى محمد مهاجم الفريق من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي القادم، ولذلك يرفض باتشيكو رحيل السعيد خلال الفترة المقبلة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق الفوز على فريق إنبي ضمن مباريات الجولة الماضية بهدفين لهدف.

أخبار تهمك

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يفاجئ الجميع ويرفض رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 13 ساعة

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يعرض أخر الحلول على جيرالدو من أجل الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

12:38 ص

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

03:35 ص

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى