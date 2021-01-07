ثقافة الأقصر تناقش ترسيخ قيم التسامح في المجتمع

الخميس 07/يناير/2021 - 04:18 ص
بوابة الفجر

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي بفرع ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "ترسيخ قيم التسامح في المجتمع" وأوضح الشيخ أحمد الحداد أحمد طه من علماء الأزهر الشريف أن الدين الإسلامى دين المحبة والتسامح وصفة من صفات رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وجوب التحلى بأخلاق الرسول والدين الإسلامي دين السلام والتعايش مع الآخرين، وعقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "اللعب إحتياج خاص لذوي الإحتياجات الخاصة" وأوضح محمد محمود أهمية اللعب للأطفال وماهو سر اللعب ولماذا يحب الأطفال اللعب والتوازن والإنفعال للأطفال وضرورة الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة وتلبية إحتياجاتهم في اللعب وإختيار الألعاب التي تتناسب مع إمكانيات الطفل وفئته العمرية وكيف تساهم الألعاب في تكوين شخصية الطفل والتحذير من الألعاب العنيفة وآثارها السلبية على الأطفال، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر وليد الضوى وألقى  قصيدة "أعيديني".




أعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر أحمد علي فضل وألقى قصيد ة"مولد الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام"، بينما نظم قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "عظماء من بلدنا" وتناول فيها محمود سمير السيرة الذاتية لأبن محافظة الأقصر فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أشهر قارئ للقرآن الكريم وقصة حياته، حيث يعد أحد أعلام هذا المجال البارزين ويتمتع بشعبية هي الأكبر في أنحاء العالم لجمال صوته ولأسلوبه الفريد، وقد لُقب بـ"الحنجرة الذهبية" و"صوت مكة"، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنية" وأوضح بهلول مصطفى معنى مفهوم الوطنية وتنمية الشعور بالوطنية وترسيخ قيم الوطنية لدى الأطفال من البداية ودور الإعلام في توعية المجتمع والشباب بصفة خاصة للوطنية ودور المؤسسات الثقافية فى نشر الوعى الفكرى للوطنية.

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