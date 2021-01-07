ثقافة الأقصر تناقش ترسيخ قيم التسامح في المجتمع





عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي بفرع ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "ترسيخ قيم التسامح في المجتمع" وأوضح الشيخ أحمد الحداد أحمد طه من علماء الأزهر الشريف أن الدين الإسلامى دين المحبة والتسامح وصفة من صفات رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وجوب التحلى بأخلاق الرسول والدين الإسلامي دين السلام والتعايش مع الآخرين، وعقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "اللعب إحتياج خاص لذوي الإحتياجات الخاصة" وأوضح محمد محمود أهمية اللعب للأطفال وماهو سر اللعب ولماذا يحب الأطفال اللعب والتوازن والإنفعال للأطفال وضرورة الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة وتلبية إحتياجاتهم في اللعب وإختيار الألعاب التي تتناسب مع إمكانيات الطفل وفئته العمرية وكيف تساهم الألعاب في تكوين شخصية الطفل والتحذير من الألعاب العنيفة وآثارها السلبية على الأطفال، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر وليد الضوى وألقى قصيدة "أعيديني".















