رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

الخميس 07/يناير/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر


تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "رحلة العائلة المقدسة" وتحدث سيد صدقى عن تكريم الله والسيد المسيح لأهل مصر بزياته لها وخط سير الرحلة المقدسة من بيت لحم بفلسطين إلى مصر والعودة ومدة الرحلة، مشيرأ إلى الأهمية السياحية للأماكن التى زارتها العائلة المقدسة بمصر وأصبحت مزارات سياحية يقصدها الملايين من كل مكان.




أقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "السلوك اللاسوي في الطفولة" وأوضحت شيماء شوقي مفهوم السلوك والأنماط السلوكية، وأسباب حدوث السلوك الغير مقبول، وأن هناك قواعد أساسية لتعديل سلوك الطفل، كما نظم القصر محاضرة بعنوان "كيف تكون مبدعاً" وتناول أحمد العراقي أن الإبداع يكون ملازم للأشخاص المميزين في أي مجال، وأنه يختص بكل الأعمال والحرف اليدوية حتى البسيطة منها، وهو له أدواته التي لابد من الإلمام بها في كل الأحوال حتى يطلق على الشخص صفة الإبداع.




قدمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الشباب وتحديات المجتمع" وتحدث محمد محمد الصادق عن أنواع التحديات التى تواجه الشباب وصفات وطموحهم ودور الشباب في تقدم المجتمعات، بينما عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "الإسعافات الأولية لمريض كورونا" وتحدثت رتيبة أحمد الطاهر مسؤول الإعلام والثقافة الصحية بإدارة القرنة الصحية عن الأعراض الأولية التي تظهر علي المريض المصاب بفيروس كورونا المستجد، والطرق التي نتبعها معه أولا لكي لا يصيب باقي الأسرة، وكيفية عمل اللازم له من إسعافات أولية وطريقة التعامل معه في العزل المنزلي إن لزم الأمر.




نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة أعمال فنية لعمل سمكة بإستخدام الصلصال وورق الكرتون تنفيذ المدربة حجاجية خيري، كما نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية رسم وتلوين مع مواهب القصر للمدربة هاجر سيد حساني.

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