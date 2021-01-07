محاضرات ثقافية وأنشطة فنية بثقافة المنيا





أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "ابدأ مشوار حياتك" قدمتها د.













أميرة مميش، وتحدثت عن كيفية بدء مشوار حياتك بطريقه صحيحة، واكتشاف رسالتك فى الحياة وكيفية التخطيط ووالوصول إليها، كما تناولت مراحل التغيير والتعامل مع كل مرحلة، ومعنى التعمق الذاتى، بالاضافة إلى أهم الموضوعات المؤثرة فى حياتنا العملية والشخصية، بجانب ذلك أقيم عرض فنى لفرقة المنيا للفنون الشعبية للطفل تضمن تابلوهات غنائية راقصة منها العصا، التنورة مع المدرب صابر سيد













ضمن إحتفالات الفرع بالعام الجديد من خلال أنشطته الأونلاين أعد بيت ثقافة أبو جرج ورشة فنية "إعادة تدوير خامات البيئة" واستخدام خامات بسيطة من الفوم والألوان وذلك مع الفنان محمد فرغلي، وعقد بيت ثقافة بنى مزار محاضرة بعنوان "ثورة 25 يناير ودور القوات المسلحة" حاضرتها وفاء حسين محمد، كما ناقش بيت ثقافة صندفا كتاب بعنوان "علم التاريخ عند العرب" تأليف محمد عبد الغني ناقشة فولي احمد عبد الغفار .















