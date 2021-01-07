ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر

الخميس 07/يناير/2021 - 04:06 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تنطلق الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة نادي نيوكاسل نظيره نادي شيفيلد يونايتد. 

ويتصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:
1- محمد صلاح 13 هدف.
2- سون هيونج مين 12 هدف.
3- برونو فيرناندز 11 هدف.
4- دومنيك كالفيرت لوين 11 هدف.
5- جيمي فاردي 11 هدف.
6- هاري كين 10 أهداف.
7- باتريك بامفورد 10 أهداف.

أخبار تهمك

رد مصطفى محمد على بيان الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض أخر الحلول على جيرالدو من أجل الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

نجم ليفربول يرفض تجديد عقده من أجل برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

12:38 ص

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

10:30 م

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى