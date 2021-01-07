عادل محفوظ: منتخب مصر للشباب قبل السفر لتونس خضع لفحص شامل وأكد سلامتهم

الخميس 07/يناير/2021 - 04:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



برأ عادل محفوظ المدير الإداري السابق لمنتخب الشباب، نفسه من إتهامات طبيب المنتخب، بأنه نقل عدوى فيروس كورونا إلى ربيع ياسين المدير الفني السابق.

وقال محفوظ في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "منذ إجراء المسحة الأولى التي جاءت سلبية، كان كل عملي خارج الإطار الفني، ولم التق بالمدير الفني ربيع ياسين في أي مكان، فكيف يصاب بالعدوى مني كما صرح طبيب المنتخب؟".

وتابع، "قمنا بعمل كشف طبي كامل لجميع لاعبي منتخب الشباب قبل السفر إلى تونس تحت إشراف طبيب المنتخب، والحالة الصحية لجميع اللاعبين بلا استثناء كانت جيدة".

وواصل، "لا أعلم سبب تغيير طبيب منتخب الشباب لأقواله خلال يوم واحد فقط".

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