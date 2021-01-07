ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز برشلونة

الخميس 07/يناير/2021 - 03:35 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

حقق نادي برشلونة فوزا هاما خارج ارضه أمام نظيره نادي أتلتيك بيلباو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز. 

ونجح ليو ميسي نجم نادي برشلونة من تسجيل هدفين ليتصدر قائمة هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز.


وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة:

1 – ليونيل ميسي 9 أهداف.
2 – ياجو اسباس 9 أهداف.
3 – جيرارد مورينو 9 أهداف.
4 – لويس سوايز 9 أهداف.
5 – كريم بنزيما 8 أهداف.
6 – ميكيل أويارزابال 7 أهداف.
7 – خوسيه موراليس 6 أهداف.
8- جواو فيليكس 5 أهداف.
9 – باكو ألكاسير 5 أهداف.
10 – كارلوس سولير 5 أهداف.

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