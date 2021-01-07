ربيع ياسين: سافرت إلى تونس سليمًا ولم أجبر اللاعبين على أداء صلاة الجمعة

الخميس 07/يناير/2021 - 02:50 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أوضح ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب المصري للشباب، أنه قام باستشارة طبيب المنتخب، من أجل بحث إمكانية أداء اللاعبين لصلاة الجمعة في تونس.

وأشار ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه لا يمكن أن يقوم بفرض الصلاة علي أحد، موضحا أن الأمر شخصي متعلق باللاعب ولا دخل له فيه، متسائلا، "ما هي مصلحتي للإصرار علي صلاة اللاعبين في مكان مغلق؟".

وأكد أنه كان حريص على الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء عقد جميع اجتماعاته بلاعبي منتخب الشباب، مشيرا إلى أنه مدير فني مهمته الأمور الفنية، وليس الجانب الصحي.

وكشف أنه منذ أن تم إبلاغه بإصابته بفيروس كورونا، وحتى عودته إلى مصر كان معزولا عن البعثة ولا يعرف أي معلومات، موضحا أن طبيب المنتخب أدعى بأنه دفع مبلغا للمستشفى، في المقابل أكد منسق المنتخب أنه سدد 3 آلاف دولار لنفس الغرض.

وتابع، "أنا آخر مدرب نجح في قيادة منتخب مصر للشباب للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2013، وذهبت إلى تونس بغرض الحصول على لقب بطولة شمال إفريقيا للشباب".

واختتم، "بذلت قصارى جهدي مع منتخب الشباب من أجل مصر، وإذا كنا استكملنا البطولة لفزنا بها وقمنا بأداء مشرف في كأس العالم".

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