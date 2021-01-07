ربيع ياسين: طبيب المنتخب هو من أمر بالسفر مبكرا إلى تونس

الخميس 07/يناير/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



كشف ربيع ياسين مدرب المنتخب المصري للشباب السابق، كواليس الأزمة التي حدثت في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

وأكد ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه عقب عودته من تونس فضل أن لا يتحدث عن أي شيء، احتراما للمنتخب الوطني واتحاد الكرة والجماهير.

وأوضح أن خبراته وشخصيته لا تتماشى مع الأفعال الخاطئة أو التواجد في مكان خطأ، مشيرا إلى أنه قام بوضع برنامج تدريبي قبل بطولة شمال إفريقيا للشباب يضمن إقامة 7 مباريات آخرها يوم الثامن من شهر ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن طبيب المنتخب هو من طالبه بالسفر مبكرا إلى تونس، موضحا أنه كان لابد للاستماع لنصيحته بسبب بروتوكول فيروس كورونا.

وتابع، "بعثات منتخبات ليبيا والجزائر والمغرب سافروا أيضًا مبكرا إلى الأراضي التونسية وليس المنتخب المصري فقط".

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