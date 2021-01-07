نجم مانشستر يوناتيد يقترب من الدوري السعودي

الخميس 07/يناير/2021 - 02:10 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي


كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة بعض الأندية السعودية والقطرية، في التعاقد مع نجم نادي مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، أصبح محط أنظار العديد من الأندية الإنجليزية والعربية.

وتابعت الصحيفة، أن إيجالو قريب من مغادرة مانشستر يونايتد، خاصة بعد التعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني. 

ومن المتوقع، أن يعود إيجالو إلى ناديه الصيني شنغهاي شينهوا، بعد انتهاء مدة إعارته في مانشستر يونايتد. 

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