يوم واحد متبقي ألفت عمر لتنتهي من تصوير فيلمها النهاردة يوم جميل









تبقى يوم واحد للفنانة ألفت عمر كي تنتهي من تصوير فيلمها الجديد " النهاردة يوم جميل" من تأليف وإخراج نيفين شلبي وإنتاج شريف مندور.

















وتلعب ألفت في الفيلم دور صفاء صديقة نجلاء بدر في الجامعة والتي تلاقيها بعد غياب في البنك الذي تعمل به نجلاء ونتابع علاقتهم التي يكسوها الحقد والحسد منها تجاه نجلاء.













وعبرت ألفت عن سعادتها بالاشتراك في مثل هذه التجربة السينمائية المختلفة والتي تناقش قضايا المرأة المصرية والعربية.













"النهاردة يوم جميل" مأخوذ عن المجموعة القصصية "سوق العرسان"، وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة، خاصة المشاكل الزوجية والخيانة.

















الفيلم من بطولة باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق ومحمود الليثي وانتصار، وضيوف الشرف رمزي العدل وكريم كوجاك.

















على صعيد أخر إنتهت ألفت من تصوير دورها في المسلسل الجديد سكن البنات والذي ينتمي لنوعية دراما ال60 حلقة.





















وهو من بطولة النجمة وفاء عامر ومعها النجوم أيتن عامر ودينا ومنذر رياحنة ومنة فضالي وإلهام عبد البديع وهاجر الشرنوبي وعايدة رياض ومحمد نجاتي ويكتبه أحمد صبحي. ويخرجه محمد النقلي ومن إنتاج ممدوح شاهين وسيتم عرضها عبر شبكة قنوات النهار.





















وتلعبب فيه ألفت دور مارينا وهي فتاة تمر بثلاثة مراحل عمرية خلال ال60 حلقة وتكون في بدايتها فقيرة تحلم بالثراء من خلال عملها ككوافيرة وبائعة لمستلزمان زميلاتها الطالبات وكيف تقيم في سكن الطالبات كي تستطيع توفير النقود كي تفتح مركز تجميل وتصبح بالفعل سيدة أعمال غنية اي أنها تقدم رحلة صعود فتاة وهي شخصية مختلفة عما قدمته ألفت من قبل .

















وتنتظرر الفت عرض اخر مسلسلاتها السر مع المخرج محمد حمدي والسيناريست حسام موسى والنجوم حسين فهمي ووفاء عامر ونضال الشافعي ومايا نصري