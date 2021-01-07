يتربع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 14 هدفًا، ثم يأتي في المرتبة الثانية روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، برصيد 12 هدفًا.





وتمكن تشيرو إيموبيلي من الصعود إلى المركز الثالثة برصيد 11 هدفًا، بعدما سجل هدفًا في فوز النسور على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، مساء أمس.









بينما جاء جواو بيدرو في المركز الرابع برصيد عشرة أهداف، واحتل زلاتان إبراهيموفيتش المرتبة الخامسة متساويا معه بنفس عدد الأهداف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة الجولة السابعة عشر كالآتي:-









1 – كريستيانو رونالدو – 14 هدفًا





2 – روميلو لوكاكو – 12 هدفًا





3 – تشيرو إيموبيلي– 11 هدفًا





4 – جواو بيدرو – 10 أهداف





5 – زلاتان إبراهيموفيتش – 10 أهداف





6 – أندريا بيلوتي – 9 أهداف





7 – لويس مورييل – 9 أهداف





8 – لاوتارو مارتينيز – 9 أهداف





9 – نزولا – 8 أهداف





10 – هنريك ميختاريان – 8 أهداف





11 – جوردان فيريتو – 7 أهداف





12 – هرفينج لوزانو – 7 أهداف





13 – إدين دجيكو – 7 أهداف





14 – فابيو كوالياريلا – 7 أهداف



