بعد نجاح عروض الأسبوع الأول استمرار عرض الفيلم الأرجنتيني Rojo في سينما زاوية









يستمر عرض الفيلم الأرجنتيني Rojo للمخرج بينيامين نايشتات في سينما زاوية، بعد نجاح عروض الأسبوع الأول التي بدأت يوم الأربعاء 30 ديسمبر الماضي.

















وسيحصل الفيلم على ثلاثة عروض، العرض الأول يوم الأربعاء 6 يناير الساعة 6:30 مساءً، والعرض الثاني يوم السبت 9 يناير الساعة 6:30 مساءً، والعرض الثالث يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة 6:30 مساءً.

















وكان فيلم Rojo قد حصل على جولة طويلة من الجوائز الدولية والمشاركات في المهرجانات العالمية، حيث فاز بسبع جوائز من الأكاديمية الأرجنتينية للفنون والعلوم السينمائية في فئات أفضل ممثل، وأفضل مخرج، وأفضل مونتاج، وأفضل فيلم، وافضل تصميم صوت، وأفضل سيناريو، وكان الفيلم قد حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

















وشارك في العديد من المهرجانات الدولية ومن بينها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مهرجان سان سابستيان السينمائي الدولي حيث حصد ثلاث جوائز جائزة لجنة التحكيم، وجائزتي الصدفة الفضية لأفضل مخرج وأفضل ممثل، مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي، مهرجان جوتنبرج السينمائي الدولي، مهرجان ميامي السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، مهرجان روتردام السينمائي الدولي، مهرجان حيفا السينمائي، مهرجان هامبورج السينمائي، مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ريو دي جانيرو السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم في فترة السبعينيات بالأرجنتين، حيث يعيش المحامي الشهير كلاوديو مع عائلته، ويحظى باحترام المجتمع من حوله، لكن تتبدل الأمور عندما يبدأ في مطاردته سر قديم مدفون، قد يتسبب انكشافه في تدمير حياته المستقرة.















