أحداث مثيرة فى "جمال الحريم".. دينا فؤاد تساعد نور للخلاص من لعنة الجن بالحلقة "18"

الخميس 07/يناير/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

يواصل مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم" نجاحه حلقة تلو أخرى، وتصدره نسب المشاهدة على شاشة قناة DMC، وشهدت الحلقة الـ 18 تصاعدا فى حدة أحداثها حيث اعترفت "نور" تجسدها النجمة اللبنانية نور، لـ "حنان" تجسدها  دينا فؤاد بحرفية شديدة، أنها كانت على حق فى كل كلمة قالتها بخصوص المس، واعتذرت لها عن أنها لم تصدقها فى البداية وطلبت منها مساعدتها، مؤكدة أنها الوحيدة التى تستطيع التحدث معها، ولكن "حنان" دينا فؤاد أكدت لها أن الوحيد الذى يستطيع مساعدتها هو "إياد" حازم سمير وأن طريقها أصبح مختلف الآن، والحالة التى تمر بها تختلف عن حالتها فى البداية، ثم ذهبت إلى منزل "نور" وأكدت أن الإذن جاء لمساعدتها.





وكشفت الأحداث أن السبب وراء ما يحدث لنور هي تعاويذ "سارة" ابنة "الموصيرى" وأنها تتفق مع "إياد" على توريط "نور" فى عملهما، ولكن "نور" تستمر فى العناد والمقاومة، ويتحايل "إياد" عليها ليورطها بشكل أكبر معه ويدعى أنه يتعرض للأذى من محاولة مساعدتها، وكشفت الحلقة أن "يوسف" خالد سليم يمر بأزمة صحية حيث سقط مغشيا عليه على إثر مشادة كلامية مع والده وشقيقته وهو يلقى باللوم على والده فى وفاة والدته.






ونجحت  دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء شخصية "حنان".





ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.





ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساءا، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يختار خليفة مصطفي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ليفربول يرفض تجديد عقده من أجل برشلونة

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعرض أخر الحلول على جيرالدو من أجل الرحيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ حوالي 8 ساعات

رد مصطفى محمد على بيان الزمالك

منذ ساعتين

تعرف على تصنيف قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على عرض سانت إيتيان الجديد لضم مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الخميس

12:38 ص

الأهلي يوافق على طلب موسيماني الجديد

10:30 م

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

08:04 م

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بعد رحيله

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى