الحلقات الأخيرة من مسلسل "طلقتك نفسي" تتصدر الترند









حقق مسلسل طلقتك نفسي نجاحا وتفاعلا كبيرا مع الجمهور و رواد السوشيال ميديا حيث تصدرت الحلقات الأخيرة والتي تحمل عنوان "و بالوالدين احسانا " الترند في مصر وأستطاعت التأثير في الجمهور بشكل كبير ،ممن أشادوا بالعمل وبموهبة الممثل أحمد عصام الذي لعب دور الابن العاق و الذي سقي بما سقى والده و نجح في آداء الدور ببراعة .





















ويشار الى أن مسلسل "طلقتك نفسي"، الذي بدأ عرضه في أكتوبر الماضي، قد تطرق إلى ظاهرة اجتماعية متفشية في المجتمع تتمثل في الطلاق وكما تدور أحداثه أيضا حول ظاهرة الزواج السريع.

















و يحمل المسلسل في طياته رسالة إنسانية اجتماعية استطاع صناع العمل من خلاله تسليط الضوء على العديد من المشاكل التي يواجهها الزوجين و التي تكون غالبا سببها الأهل أو المقارنة بالغير أو الخيانة أو الأنانية أو تضحية أحد الطرفين أو غيرها من الأسباب التي تؤثر سلبا عن العلاقة الزوجية و تحولها من عقد زواج إلى الطلاق و غالبا مايكون الضحية هم الأبناء.















