مصطفى محمد: أسعى لرفع إسم الزمالك عاليًا في الملاعب الأوروبية













وجه مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عدة رسائل لجماهير القلعة البيضاء، بعد رفض رحيله بشكل قاطع خلال الفترة الحالية حسب ما أوضح النادي في بيان رسمي.





وقال مصطفى محمد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، موجها حديثه لجماهير الزمالك، "أبلغ من العمر 24 عاما في الوقت الحالي، والفرص لا تأتي بسهولة، كلما أتقدم في العمر ستقل فرص حصولي على فرصة احتراف مميزة".





وأكد، "أنا زمالكاوي أكثر من أي شخص ينتمي للقلعة البيضاء، ولكن لا يوجد وضوح في الكلام معي داخل النادي، أنا ابلغتهم برغبتي وهي الاحتراف، وأنني تلقيت وعدا في وقت سابق بالرحيل".





وأشار إلى أن إقامة الأولمبياد في حد ذاتها أصبح غير مضمون، بسبب ما يمر به العالم، لذلك يسعى للاحتراف في الوقت الحالي، موضحا أنه يرغب في رفع إسم الزمالك عاليا في تجربة الاحتراف الأوروبية.





وأوضح أنه لم يغب عن تدريبات الزمالك، إلا مرة واحدة فقط بسبب مرض والدته، مؤكدا أنه لم يتم تغريمه مطلقا.



