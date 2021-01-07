مواجهات نارية بالجولة الخامسة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثالث

الخميس 07/يناير/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
تنطلق في الثانية والنصف من عصر بعد غدا السبت مواجهات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولي بدوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.

وتشهد الجولة مواجهات من العيار الثقيل، حيث تستهل مبارياتها بمواجهة فريق المدينة المنورة، وصيف المجموعة برصيد10 نقاط،نظيره فريق نادي وادي النيل صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط، التي يستضيفها ملعب الاول.

فيما يستضيف نادي النصر للتعدين صاحب المركز السادس برصيد7 نقاط، نظيره فريق مركز شباب ادفو، رابع المجموعة برصيد7 نقاط.

وفي مباراة سهلة يواجه فريق نادي التحرير صاحب المركز الخامس برصيد7 نقاط، نظيره فريق نادي الهلال متزيل جدول المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

بينما يواجه فريق نادي ابوالريش ثامن المجموعة برصيد4 نقاط، نظيره فريق نادي الجمهورية بدراو، الذي يحتل المركز العاشر برصيد نقطتين، والتي يستضيفها ملعب الأول.


ويستضيف نادي قوص صاحب المركز التاسع برصيد9 نقاط، نظيره فريق نادي الاقصر متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

واختتم مباريات الجولة يوم الاحد المقبل، بمواجهة فريق مركز شباب الزهراء، صاحب المركز قبل الأخير برصيد نقطة، نظيره فريق شبان مسلمين اسنا ،صاحب المركز السابع برصيد 4 نقاط.

ترتيب المجموعة

الاقصر 12 نقطة
المدينة المنورة 10 نقاط
وادي النيل 9 نقاط
شباب ادفو7 نقاط
التحرير7 نقاط
التعدين 7 نقاط
شبان أسنا 4 نقاط
ابو الريش 4 نقاط
نادي قوص نقطتين
جمهورية دراو نقطتين
مركز شباب الزهراء نقطة وحيدة
نادي الهلال نقطة وحيدة

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