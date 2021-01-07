حلمي النمنم يفجر مفاجأة حول من قام بحرق أول كنيسة في مصر (فيديو)

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عقب الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، على كلمة الرئيس السيسي ا الخاصة بتهنئة الإخوة الاقباط، بعيد الميلاد المجيد، قائلًا: "المعنى الأساسي الذي حملته كلمة السيسي، دولة المواطنة وهو ما يؤكد عليه الرئيس، مشيرا إلى أنه دائما ما يكرر أن الاختلاف والتعدد سمة كونية".



وأضاف "النمنم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الإخوان ضد فكرة الوطن والمواطنة، مضيفا أن أول كنيسة حرقت في تاريخ مصر الحديث كانت بالسويس بأمر مباشر من حسن البنا، وهو مثبت في التحقيقات.



وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن كل مجموعات العمل السياسي لا تؤمن بالوطن وضد المواطنة، وتعتبر أن الأقليات الدينية هي المنطقة الرخوة.

