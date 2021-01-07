نجم ليفربول يرفض تجديد عقده من أجل برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم ليفربول الإنجليزي رفض تجديد عقده مع الريدز وتمسك بحلم الانتقال إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفوالإسبانية بأن الهولندي جورجينيو فينالدوم البالغ من العمر 30 عامًا كان ضمن خطة تعاقدات برشلونة إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فينالدوم يرتبط بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي آخر في الشهر الحالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن التوقعات كانت تشير إلى فينالدوم سيقوم بتجديد عقده مع ليفربول بعد فشل انتقاله إلى برشلونة في الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نجم خط الوسط الهولندي يرفض توقيع عقد جديد مع ليفربول حاليًا على أمل الانضمام إلى برشلونة في الصيف المقبل كلاعب حر.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يتمسك باستمرار فينالدوم في قلعة الآنفيلد بما أنه قطعة أساسية في كتيبة ليفربول ولكن على ما يبدو أن النجم الهولندي له رأي آخر.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يتم حسم مصير فينالدوم مع برشلونة في آخر أسبوع من هذا الشهر وتحديدًا مع قدوم الرئيس الجديد للنادي الكتالوني سواء بالسعي للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي أو الانتظار للصيف المقبل.



