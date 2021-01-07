ترحيل مباريات القسم الثالث في بني سويف (مستند)

الخميس 07/يناير/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
قررت لجنة مسابقات القسم الثالث بالمجموعة الرابعة والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ترحيل موعد إقامة مباريات الجولة السادسة والتى كان من المقرر إقامتها السبت القادم لموعد اخر سيتحدد لاحقاً وذلك لإقامة مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر الثلاثاء القادم .
ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏الاتحاد المصري لكرة القدم فرع الفيوم لجنة المسابقات القسم الثالث المجمو الرابعه التاريخ تارخ ١/١٠٠٨ الاستاذ التنفيذي لاندية ومراكز الشباب المشاركه بالمجموعه تحيه طييه وبعد الموضوع أقامة مباريات الأسبو السادس تقرر ترحيل مو أقامة مباريات الأسبوع السادس المحدد لها يوم السبت الموافق ١/٢/٢٠٠٧ لمو سيحدد لاحقا وذلك لأقامة مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر يوم الثلاثاء ١٢/٢٢٠٠٧ رجاء التكرم التفضل بالعلم واتخاذ اللازم وتفضلوا بقبول وافر التحيه والاحترام رئيس اللجنه /أحمد صبري البكباشي مقرر اللجنه حسني خطيري فاكس ١٠١١٨٠٠٨٤ تليفون منطقة الفيوم لكرة القدم الغيوم مساكن الحوائم-‏'‏
وكان من المقرر أن يستضيف نادى مطرطارس شقيقه مركز شباب طامية ، ويستضيف مركز شباب سنورس شقيقه مركز شباب الفيوم ' الساحة ' ويحل مركز شباب ببا ضيفا على نادى راس غارب ويحل نادى عاملين غارب ضيفا ثقيلا على نادى اهناسيا ، ويستضيف مركز شباب اطسا نظيره سينزو الرياضى ، ويحل نادى الواسطى ضيفا على نادى ابو كساة .

ترتيب المجموعة الرابعة 

1 - مطرطارس 13 نقطة .
2 - سينزو 11 نقطة .
3 - ابو كساة 10 نقطة .
4 - ابشواى 9 نقاط .
5 - طامية 8 نقاط .
6 - الواسطى 7 نقاط .
7 - سنورس 5 نقاط .
8 - عاملين غارب 5 نقاط .
9 - اهناسيا 4 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .
11 - ببا 3 نقاط .
12 - اطسا نقطتين .
13 - راس غارب صفر نقاط .

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