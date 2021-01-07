ترحيل مباريات القسم الثالث في بني سويف (مستند)

وكان من المقرر أن يستضيف نادى مطرطارس شقيقه مركز شباب طامية ، ويستضيف مركز شباب سنورس شقيقه مركز شباب الفيوم ' الساحة ' ويحل مركز شباب ببا ضيفا على نادى راس غارب ويحل نادى عاملين غارب ضيفا ثقيلا على نادى اهناسيا ، ويستضيف مركز شباب اطسا نظيره سينزو الرياضى ، ويحل نادى الواسطى ضيفا على نادى ابو كساة .