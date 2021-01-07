وزير المالية: تنسيق متكامل مع وزارة الصحة لتوفير لقاح كورونا (فيديو)









قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ميكنة المنظومة الضريبية ستمكن الدولة من تنظيم العلاقة بين الممولين، لافتًا إلى أنهم بدأوا في إدخال الشركات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ووصلوا إلى 134 شركة حتى الآن.وأضاف "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن المرحلة الأولى من الفاتورة الإلكترونية تتم بين الدولة والشركات، ويتبعها التعامل بين الأفراد والمؤسسات، كاشفًا عن الانتهاء من إدخال بيانات الشركات في منظومة الفاتورة الإلكترونية أول يوليو المقبل.وعن لقاح فيروس كورونا، أوضح وزير المالية، أن هناك تنسيق متكامل مع وزارة الصحة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة بشأن توفير لقاح كورونا.