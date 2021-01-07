"شعبة الخضروات" تكشف سر استقرار الأسعار الفترة الأخيرة (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، سبب استقرار أسعار الخضروات والفاكهة، في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: " قرار الدولة بتثبيت أسعار المحروقات الال الفترة الاخيرة ساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار"

وأضاف "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك انخفاضات في أسعار كل أصناف الخضروات والفاكهة رغم جائحة كورونا.

وأشار إلى أن سعر كيلو الطماطم 2 جنيه، والبرتقال 4 جنيهات بأقل ثلاث جنيهات عن سعره خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشددا على أن الحكومة حمت الدولة من تقلبات الأسعار العالمية.


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