البابا تواضروس: الدول تعمل من أجل رفاهية الشعوب والمسيح جاء من أجل رفاهية الأفراد

الخميس 07/يناير/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن كانت الدول تعمل من أجل رفاهية الشعوب، وهو ما نسمعه عن الحكومات في كل زمان، أما السيد المسيح جاء من أجل رفاهية الأفراد وكل إنسان ليشعر بوجوده الإنسانى، والله خلقنا للرسالة والعمل، أن الإنسان الذى لا يشعر بإنسانيته وحياته يفقد الكثير من وجوده ولا يشعر بلذة الحياة الجميلة، موضحا، أن كان الفرح ينقص الإنسان وجاء السيد المسيح مولودًا لكي يمنح الإنسان فرحًا كبيرًا".

وتابع خلال قداس عيد الميلاد المجيد من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون: نصلى من أجل كل المصابين والمرضى وأن يمنح الله الجميع الشفاء، كما نصلى من أجل الذين رقدوا ورحلوا عن العالم ولابد أن نهتم بالإجراءات الأحترازية والصحية جميعا سواء ف كنائسنا او مؤسساتها فالجميع يجب أن يتبعها.

كما شكر البابا تواضروس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال:"أقدم الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى عودنا دائما أن يهنئنا بالعيد بحضوره منذ عام 2015 وهذا الحضور الذى يفرحنا جميعا، وإن كنا فى هذا العام بسبب الجائحة والظروف الصحية التى تسود العالم، ومن بينها بلادنا مصر فقد اتصل بنا عبر تكنولوجيا الفيديو كونفرانس برسالة طيبة مهنئا جميع الأقباط في مصر والعالم، وكانت فرصة أن نشكره كثيرا ونصلى من أجله وكل المسئولين في بلادنا ونشكره على هذه المشاعر الطيبة ونرفع أيدينا ونصلى من أجل بلادنا وكل العالم أن يرفع عنا هذه الجائحة وأن ينعم على الجميع بالصحة والعافية"

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