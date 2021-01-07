"الصحة" تكشف طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا (فيديو)

من صحتها، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال رسائل بأماكن ومواعيد اللقاح للمستحقين عبر الهاتف.









قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة أطلقت الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح كورونا بشكل تجريبي لمدة 3 ساعات فقط، وسيتم تدشين الموقع بشكل دائم خلال يومين.وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي وجه بتوفير لقاح فيروس كورونا، لغير القادرين على تسديد ثمن اللقاح عبر صندوق دعم مصر، معقبًا: "اللقاح مجانا لغير قادر، ومن المؤكد أن هناك قاعدة بيانات ستحدد الأشخاص غير القادرين".وأضاف أن مرضى الفشل الكلوي والأورام من ضمن الفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن التسجيل عبر موقع تلقي لقاح كورونا، يشمل تحميل صورة من التقارير الطبية، ليتم فحص كافة البيانات بعد ذلك للتأكد