خبير تحكيمي: حكم مباراة المقاولون والنجم دون المستوى وقراراته خدمت الفريق المصري

الخميس 07/يناير/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



علق رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق، على الأحداث التي شهدتها مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي التونسي، وما بعدها في دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى اللقاء الذي جمع بين المقاولون العرب ونظيره النجم الساحلي، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى دور المجموعات.

وأكد البلتاجي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، أن حكم مباراة النجم الساحلي والمقاولون العرب ليس لديه الخبرة الكافية لتحكيم مثل هذه المباريات.

وأشار إلى أن احتساب ركلة جزاء لصالح  النجم الساحلي قرار غير صحيح، موضحا أن الخطأ الذي قاد لهذه اللعبة من البداية هو بالأساس ركلة جزاء.

وأوضح أن حكم مباراة النجم الساحلي والمقاولون العرب كان دون المستوي، وقراراته صبت في مصلحة المقاولون.

وأكد أن ما حدث من الشيمي لاعب المقاولون العرب، تجاه الحكم بالبصق عليه، لا يليق، مؤكدا أنه لا يرى أن الحكم ارتكب ما يدعو لذلك.

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