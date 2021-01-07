أستاذ مناعة: اللقاح لن يمنع انتشار فيروس كورونا.. وسيأتي بنتيجة في هذا الموعد

الخميس 07/يناير/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خاصة حتى نهاية يناير الحالي وبداية فبراير المقبل.

وقال "مصباح" في لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه لا يوجد أي دولة على مستوى العالم تستطيع تحمل العبء الذي يقع على المنظومة الطبية كلها، وهو ما يستدعي ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد.

وأضاف أن وجود تطعيم لن يمنع انتشار الفيروس بشكل سريع، موضحًا أنه لا يوجد تطعيم حتى الآن قد يأتي بنتيجة قبل الشتاء المقبل.

وأكد أستاذ المناعة، أن الكمامة الآن هي أهم لقاح ضد كورونا بالإضافة إلى الحرص على إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

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