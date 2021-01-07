عبد المنعم سعيد: الولايات المتحدة لم تعد دولة عظمى

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قال عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية الآن غير مسبوق، ولا يحدث حتى في الحرب الأهلية.



وأضاف "سعيد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عل فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل في أكثر من 40 محاولة قضائية لإثبات تزوير الانتخابات.



ولفت إلى أن هناك انشقاق داخل الحزب الجمهوري بعد الأفعال الأخيرة لترامب، منوهًا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد دولة عظمى بالمفهوم المتكامل، متوقعًا محاكمة ترامب بعد أحداث الشغب.

