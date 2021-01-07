وزير المالية يكشف موعد الانتهاء من إدخال بيانات الشركات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

الخميس 07/يناير/2021 - 12:49 ص
الدكتور محمد معيط - وزير المالية
الدكتور محمد معيط - وزير المالية
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تنسيق متكامل مع وزارة الصحة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة بشأن توفير لقاح كورونا.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن ميكنة المنظومة الضريبية ستمكن الدولة من تنظيم العلاقة بين الممولين، لافتًا إلى أنهم بدأوا في إدخال الشركات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ووصلوا إلى 134 شركة حتى الآن.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الفاتورة الإلكترونية تتم بين الدولة والشركات، ويتبعها التعامل بين الأفراد والمؤسسات، كاشفًا عن الانتهاء من إدخال بيانات الشركات في منظومة الفاتورة الإلكترونية أول يوليو المقبل.


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وزارة المالية منظومة الفاتورة الإلكترونية كورونا توفير لقاح كورونا الدكتور محمد معيط وزير المالية

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